Gatto incastrato nel motore di un’auto: i vigili del fuoco lo salvano

ROCCALLA JONICA (RC) – Difficoltoso e alquanto curioso l’intervento portato a termine questa mattina, attorno alle 10, dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace impegnati, a Roccella Jonica, nel reggino, per il recupero di un gatto rimasto incastrato all’interno del vano motore di un SUV.

La testa dell’animale che fuoriusciva dalla maschera del radiatore è stata notata da alcuni passanti che hanno avvertito il conducente del mezzo e contemporaneamente segnalato l’episodio alla Sala Operativa Provinciale dei vigili del fuoco. Il tempo necessario del tragitto e in pochi minuti i pompieri sono arrivati sul posto.

A parte lo spavento per il trambusto e la posizione in cui era rimasto incastrato, gli operatori hanno richiesto l’intervento del veterinario per la sedazione del gatto, un grosso esemplare di soriano, in modo da rilassare i muscoli ed estrarlo con tranquillità e senza conseguenze. Un paio d’ore di intenso lavoro gratificato dal salvataggio di un simpatico animale da compagnia.