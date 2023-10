CATANZARO – Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro é intervenuta questa mattina a Tassone, nel comune di Chiaravalle per il salvataggio di un gattino caduto all’interno di un pozzo profondo circa 15 metri. I pompieri si sono calati all’interno del pozzo per raggiungere e recuperare il gattino. Lo stesso in buono stato di salute è stato affidato alla legittima proprietaria.

