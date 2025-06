Gattino intrappolato in un bancomat: salvato dai Vigili del Fuoco durante la fiera patronale

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Un insolito ma commovente intervento ha caratterizzato la mattinata di oggi, durante la fiera per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, a Lamezia Terme. I Vigili del Fuoco impegnati in un servizio straordinario di vigilanza antincendio, sono intervenuti in Corso Numistrano per salvare un gattino rimasto incastrato all’interno di uno sportello bancomat.

La segnalazione è partita da alcuni passanti, allarmati dai miagolii provenienti dall’interno del dispositivo automatico di una banca. La squadra di soccorso, coordinata dal Capo Reparto Esperto Vincenzo Dattilo, ha operato con rapidità e delicatezza, riuscendo a liberare il cucciolo incolume.

Il gattino, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato rifocillato e poi liberato tra gli applausi e la commozione dei numerosi cittadini presenti. Un gesto di grande umanità che ha suscitato emozione e partecipazione, trasformando un semplice episodio di cronaca in un simbolo di sensibilità e dedizione.

L’intervento ha assunto un significato ancora più speciale perché si è svolto nel giorno dell’ultimo turno di servizio del Capo Reparto Esperto Vincenzo Dattilo, che il 30 giugno sarà ufficialmente posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha colto l’occasione per ringraziare e salutare con affetto il CRE Dattilo, sottolineando la sua lunga e onorata carriera al servizio della comunità. Un piccolo salvataggio, una grande emozione, in una giornata di festa che resterà impressa nel cuore dei lametini.