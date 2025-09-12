HomeCalabria

Gasparri alla Rai Calabria: «Mio impegno su trasmissioni Arbëreshë non è emerso, spiace»

Il presidente dei senatori di Forza Italia scrive una lettera in merito all'avvio delle trasmissioni in lingua Arbëreshë: «Dovrebbe valere ancora oggi il detto 'dare a Cesare quel che è di Cesare'»

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO – Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha scritto al direttore del Coordinamento sedi regionali ed estere della Rai, Alessandro Zucca, e per conoscenza all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in merito all’avvio delle trasmissioni in lingua Arbëreshë. Lo rende noto l’ufficio stampa dei senatori di Forza Italia. Nel testo, inviato a seguito di una conferenza stampa avvenuta ieri nella sede regionale Rai per la Calabria per le trasmissioni in lingua Arbëreshe rivolte agli italo-albanesi, Gasparri segnala che il suo impegno per gli Arbëreshë “nasce da lontano”.
“In diverse occasioni – si legge nella lettera – sono intervenuto per sostenere le trasmissioni in lingua Arbëreshë nel passato Contratto di Servizio 2018-2023. Desidero evidenziare che ho promosso una manifestazione al Senato il 3 Luglio 2023, alla presenza dell’assessore regionale alle Minoranze della Calabria Gianluca Gallo, e di mons. Donato Oliverio, la cui Eparchia di Lungro ha competenza ecclesiale per tutta l’Italia per i fedeli italo-albanesi, dando pubblicamente delle indicazioni agli organizzatori della manifestazione di presentarmi una proposta per l’approvazione in Commissione di Vigilanza Rai.
A febbraio 2024, il Consiglio dei ministri, presieduto dal vice presidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, diede il via libera al nuovo Contratto di Servizio Rai-Stato 2023-2028, dopo una dura battaglia in Commissione di Vigilanza. Poi venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, elevando così la lingua Arbëreshe allo stesso livello delle altre Minoranze Linguistiche Storiche, ma permettendo le trasmissioni di cui oggi festeggiate l’avvio grazie alla importante Legge di Riforma della RAI, la Legge 103/1975 che attivò le Sedi Regionali in Italia”. “Mi dispiace – conclude Gasparri – che tutto questo non sia emerso nella conferenza stampa di oggi, perché dovrebbe valere ancora oggi il detto ‘dare a Cesare quel che è di Cesare’. Almeno la verità dei fatti”.
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bonelli-e-Fratoianni_Lucano-e-Tridico

Verso le regionali: Bonelli e Fratoianni in Calabria per presentare le liste Avs con...

Calabria
COSENZA - I leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme al candidato presidente Pasquale Tridico, parteciperanno sabato prossimo alla presentazione...
droga-campi-mais

Droga tra i campi di mais: sequestrata maxi piantagione da 3 milioni di euro

Calabria
CROTONE - I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, nell’ambito di mirate attività info-investigative sviluppate nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti su...

Una città nella città, all’Unical si studia anche di notte nella nuova aula studio...

Università
RENDE (CS) - Una città nella città: è questa idea della governance dell’Università della Calabria, che sta lavorando per permettere ai giovani, ed anche...
Lamezia Terme crolla palazzina

Nuovo crollo in via Galluppi: paura tra i residenti, famiglie ancora senza casa

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Paura e apprensione tra i residenti di via Galluppi, a Lamezia Terme, dove si è verificato un nuovo crollo che...
carcere

Tentato strangolamento in carcere: poliziotto penitenziario aggredito da detenuto

Calabria
PALMI (RC) - Un detenuto nel carcere di Palmi nel circuito Media Sicurezza sottoposto all'art. 14 bis, ha strattonato e stretto le mani al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37320Area Urbana22409Provincia19884Italia8029Sport3867Tirreno2946Università1463
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Bonelli-e-Fratoianni_Lucano-e-Tridico
Calabria

Verso le regionali: Bonelli e Fratoianni in Calabria per presentare le...

COSENZA - I leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme al candidato presidente Pasquale Tridico, parteciperanno sabato prossimo alla presentazione...
droga-campi-mais
Calabria

Droga tra i campi di mais: sequestrata maxi piantagione da 3...

CROTONE - I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, nell’ambito di mirate attività info-investigative sviluppate nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti su...
Lamezia Terme crolla palazzina
Calabria

Nuovo crollo in via Galluppi: paura tra i residenti, famiglie ancora...

LAMEZIA TERME (CZ) - Paura e apprensione tra i residenti di via Galluppi, a Lamezia Terme, dove si è verificato un nuovo crollo che...
carcere
Calabria

Tentato strangolamento in carcere: poliziotto penitenziario aggredito da detenuto

PALMI (RC) - Un detenuto nel carcere di Palmi nel circuito Media Sicurezza sottoposto all'art. 14 bis, ha strattonato e stretto le mani al...
Bossio_Occhiuto_casa-100
Calabria

Bruno Bossio: «100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi progetti...

COSENZA - "Il ripopolamento dei borghi è materia seria e complessa e non si può affrontare come se si stesse presentando un evento o...
Elly-Schlein-e-Pasquale-Tridico
Calabria

Schlein in Calabria per sostenere Tridico: «Si sta calpestando il diritto...

POLISTENA (RC) - "Non possiamo accettare che la gente in Calabria rinunci alle cure nella sanità pubblica e sia costretta a recarsi nel privato....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA