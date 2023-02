Gambarie: vanno via senza pagare il conto, il titolare chiarisce: «un malinteso»

REGGIO CALABRIA – Alcune persone sono andate via dal tavolo di un ristorante senza pagare il conto. L’episodio, avvenuto in un locale di Gambarie nel reggino, è stato riportato sulla nostra testata per un post denunciato sui social dal titolare che ora ha fatto una smentita, spiegando quello che è accaduto come “un malinteso”:

“Una premessa è d’obbligo prima di scrivere la parola ‘fine’ su questa vicenda che, nostro malgrado, voleva solo e soltanto essere uno sfogo dopo una lunga ed estuante giornata di lavoro – scrivono i gestori del locale su facebook – non siamo stati noi a chiedere a NESSUNA testata giornalistica di riportare la notizia, ma il tam tam mediatico che si è creato è stato davvero tanto (possibile non succeda nulla di più interessante nella nostra città Metropolitana?!). Il locale prosegue specificando che “alcuni quotidiani hanno ‘sparato’ titoloni che hanno dell’assurdo e qualcuno non ha neanche riportato la notizia correttamente, per inciso: di sera il nostro ristorante è sempre chiuso. Ieri pomeriggio, poco prima della chiusura, siamo stati contattati dalla stessa persona che aveva prenotato e abbiamo avuto modo di ascoltare parole che si sono dimostrate nei fatti sincere. Se mai ce ne fosse stato bisogno abbiamo spiegato, d’altra parte, le ragioni del nostro sfogo.

Ci è molto dispiaciuto sapere che si è creata una situazione di urgenza improvvisa a causa di un malore pregresso di uno dei membri più piccoli della comitiva e che, nella fretta del momento, complice un po’ di confusione del ‘pago io’, ‘no, pago io’ … c’è stata questa svista. Siamo umani e a tutti può succedere un momento di distrazione, esattamente come possono esserci i momenti di sfogo che, riteniamo comunque essere stati educati. A quanto pare, tutto è bene quel che finisce bene! Auguriamo di cuore una pronta guarigione al piccolo – concludono i commercianti – e speriamo che arrivi presto più neve così che possa divertirsi e giocare come merita”.