Gallo: «dopo la scomparsa di Berlusconi andare avanti è un dovere»

COSENZA – «La scomparsa del presidente Silvio Berlusconi «ha aperto un vuoto umano e politico di non poco conto, ma andare avanti è un dovere». Lo dice il coordinatore provinciale di Forza Italia Cosenza, nonché assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo. «In queste ore – afferma Gallo – forte è il dolore di una comunità politica che ha sempre avuto in Berlusconi il suo saldo punto di riferimento. Una sensazione diffusa, come testimonia anche l’abbraccio riservato dagli italiani a Berlusconi, con un trasporto ed una commozione che dicono quanto fosse forte il rapporto del Presidente con il Paese».

Aggiunge Gallo: «Di fronte ad un dolore così grande non può esservi reazione diversa dal portare avanti il proprio lavoro politico secondo il percorso sin qui seguito: Forza Italia continuerà ad assolvere il compito di rappresentanza dell’area liberale e moderata e questo anche qui in Calabria, dove il partito è forza di governo seria e responsabile a vari livelli istituzionali ed ha nel presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, una guida sicura». Da qui, aggiunge Gallo, la scelta di convocare già per i prossimi giorni il coordinamento provinciale bruzio, «sentiti lo stesso presidente Occhiuto, i parlamentari e di consiglieri regionali del territorio, per definire insieme le attività future e dare un segnale di forte valenza anche simbolica: Forza Italia prosegue nel suo cammino, nel solco della strada tracciata da Silvio Berlusconi».