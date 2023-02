Gaffe di Majorino, continua la polemica. La lega ai calabresi «votate noi»

COSENZA – Nonostante le scuse non si placano le polemiche per la gaffe di Pierfrancesco Majorino, il candidato per M5S e Pd alle presidenziali della Regione Lombardia, che ieri in una trasmissione tv ha detto che “la Lombardia non è come la Calabria”. Le dichiarazioni del candidato sono presto diventate virali, tanto da arrivare alle orecchie del governatore della Calabria con una replica secca e piccata. Le scuse in video di Majorino sono state accettate da Roberto Occhiuto per cui la “polemica è chiusa”, ma, chiosa il presidente calabrese “Non so come verrà giudicato dai calabresi che vivono lì”.

Da una deputata calabrese della Lega, la cosentina Simona Loizzo, arriva oggi l’invito ai calabresi residenti in Lombardia a votare per il suo partito. “Ai miei corregionali che vivono in Lombardia chiedo di votare Lega e Fontana anche per dare un bel segnale al signor Majorino – afferma Loizzo -. Le assurde dichiarazioni di ieri di Majorino sulla Calabria rendono ancora più forte la necessità di ribadire il gemellaggio virtuale tra le due regioni”.

Dopo le parole di Majorino sulla Calabria “ho dovuto telefonare al presidente Roberto Occhiuto per scusarmi – spiega il presidente Attilio Fontana – Mi sentivo io in imbarazzo”.

E anche Letizia Moratti, candidata con la sua lista civica e Terzo Polo, parla di “una pessima uscita” che “offende i calabresi e tutto il meridione e svela un pregiudizio del tutto personale che non appartiene allo spirito lombardo”.