G7 del commercio in Calabria, Occhiuto: «grazie a governo e Tajani»

REGGIO CALABRIA – “Grande apprezzamento nei confronti del governo ma soprattutto nei confronti del ministro degli Esteri Tajani per aver scelto la Calabria come sede di questa importante iniziativa”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa di presentazione della ministeriale commercio in programma il 16-17 luglio a Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

“Siamo felici – ha aggiunto Occhiuto – di poter ospitare questo G7 perché le delegazioni che verranno in Calabria potranno apprezzare le straordinarie risorse di questa regione dal punto di vista paesaggistico, culturale e degli asset di sviluppo legati alla logistica. Da presidente dell’organismo europeo che raggruppa le regioni del Mediterraneo, sono compiaciuto della lungimiranza che il ministro Tajani e il governo hanno saputo dimostrare scegliendo una regione del Mediterraneo per celebrare il G7. Ho sotto gli occhi quanto importante stia diventando il Mediterraneo nel nuovo paradigma dello sviluppo economico.

Quest’area geografica sta diventando sempre più importante per la quantità di scambi commerciali. E questa iniziativa che il governo e il ministro Tajani hanno voluto che si tenesse in una regione del Mediterraneo è in piena sintonia con la strategia del governo di investire in queste regioni. Regioni che, proprio perché si affacciano sulla parte del mondo che probabilmente nei prossimi anni dovrà vedere concentrati investimenti importanti, possono essere un hub per il commercio mondiale, anche per le esportazioni”.

“Quindi il governo nazionale, col ministro Tajani – ha detto ancora il Governatore – sta dimostrando che si possono anticipare le tendenze. E si può parlare di commercio, celebrando la più importante iniziativa del settore e facendo vedere al mondo quanto importante possa essere l’Italia con le sue regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Grazie al ministro Tajani e grazie al governo, dunque, per averci scelto”.