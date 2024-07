VILLA SAN GIOVANNI – “Sono appena arrivato a Reggio Calabria per la riunione dei ministri del Commercio G7. Il primo incontro internazionale dopo l’attentato al presidente Donald Trump in Pennsylvania. Uniti per la democrazia, contro la violenza”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

