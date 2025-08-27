HomeCalabria

Furto di ostie nella chiesa del Carmelo, il secondo in pochi giorni. Il sindaco Biasi: “Inaudito”

L'episodio a Taurianova. "Auspico che i carabinieri facciano luce sull'accaduto, questi atti non devono rimanere impuniti", dichiara il primo cittadino

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
TAURIANOVA (RC) – “Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo e per questo fatto di inaudita gravità, con la mia giunta, esprimo solidarietà ai fedeli della parrocchia Santissimi Apostoli Pietro e Paolo e, nel contempo, auspico che i carabinieri facciano piena luce su quanto accaduto e individuino autore e finalità del gesto sacrilego”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Taurianova, Roy Biasi.

“Anche tramite gli assessori Crea e Grimaldi che questa mattina si sono sincerati ufficialmente e di persona della verità riportata da alcune voci che erano circolate già ieri sera – aggiunge Biasi – sono costantemente aggiornato sullo stato di apprensione che evidentemente la comunità parrocchiale vive. Ed è per questo che tramite il parroco, don Cesare Dileo, vorrei che giungesse a tutti e per il nostro tramite il conforto dell’intera Taurianova. Atti del genere, che a mia memoria non hanno precedenti nella storia di una città che invece fa del fervore religioso autentico il tratto distintivo della sua identità collettiva, non devono e non possono rimanere impuniti per l’offesa che recano ai sentimenti genuini del popolo di Dio e per la lesione alla tranquillità di tutti, anche di chi non crede”.

“Auspico che il nostro turbamento – dice ancora il sindaco – produca una reazione comune contro chi condanna un luogo sacro a diventare bersaglio delle razzie di malintenzionati che devono essere individuati e puniti a maggior ragione perché, da quanto si apprende, questo sarebbe il secondo furto nello spazio di pochi giorni, con il trafugamento anche di alcuni oggetti di valore”.

S.M.
