Furto di farmaci oncologici per un valore di 700mila euro, tre persone arrestate

Le indagini sono partite dal furto nella farmacia territoriale dell'Asp di Crotone. Tra gli arrestati anche una donna di 34 anni 

CIRÒ MARINA (KR) – Sono ritenute responsabili di furto di farmaci oncologici le tre persone, due uomini ed una donna, tutti residenti in Campania, arrestate e condotte in carcere dai carabinieri di Cirò Marina. I furti sono stati compiuti nella farmacia territoriale dell’Asp di Crotone a giugno nel presidio sanitario di Cirò Marina quando, il 5 ed il 25 di quel mese, furono prelevati medicinali per un valore complessivo superiore a 700mila euro.

I militari del Crotonese insieme ai colleghi di Napoli-Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento, hanno eseguito questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse, a vario titolo, di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione emessa dal Gip di Crotone su richiesta della locale Procura.

Le indagini avviate dopo il primo furto e condotte attraverso intercettazioni, analisi di filmati di videosorveglianza e testimonianze, avevano già portato a un primo arresto a luglio di un 61enne residente in Campania. Le attività investigative che sono proseguite, grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, hanno permesso di individuare altri tre presunti complici: un uomo di 59 anni, C.M., considerato l’esecutore materiale del furto, una 34enne, C.M., che sarebbe stata coinvolta nella preparazione e nella fase successiva ai furti, ed un 73enne, S.V., indagato per ricettazione e riciclaggio, perché sospettato di aver nascosto parte dei proventi illeciti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari, ritenuti strumenti dell’attività criminale, e migliaia di euro in contanti. Gli investigatori continuano le ricerche di eventuali altri soggetti coinvolti nella rete di furti e cercano anche possibili collegamenti con un altro furto di farmaci oncologici avvenuto dalla farmacia territoriale dell’Asp di Mesoraca lo scorso 11 settembre per un valore di quasi 700 mila euro.

