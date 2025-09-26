Furto di farmaci oncologici per un valore di 700mila euro, tre persone arrestate

CIRÒ MARINA (KR) – Sono ritenute responsabili di furto di farmaci oncologici le tre persone, due uomini ed una donna, tutti residenti in Campania, arrestate e condotte in carcere dai carabinieri di Cirò Marina. I furti sono stati compiuti nella farmacia territoriale dell’Asp di Crotone a giugno nel presidio sanitario di Cirò Marina quando, il 5 ed il 25 di quel mese, furono prelevati medicinali per un valore complessivo superiore a 700mila euro.

I militari del Crotonese insieme ai colleghi di Napoli-Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento, hanno eseguito questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse, a vario titolo, di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione emessa dal Gip di Crotone su richiesta della locale Procura.

Le indagini avviate dopo il primo furto e condotte attraverso intercettazioni, analisi di filmati di videosorveglianza e testimonianze, avevano già portato a un primo arresto a luglio di un 61enne residente in Campania. Le attività investigative che sono proseguite, grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, hanno permesso di individuare altri tre presunti complici: un uomo di 59 anni, C.M., considerato l’esecutore materiale del furto, una 34enne, C.M., che sarebbe stata coinvolta nella preparazione e nella fase successiva ai furti, ed un 73enne, S.V., indagato per ricettazione e riciclaggio, perché sospettato di aver nascosto parte dei proventi illeciti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari, ritenuti strumenti dell’attività criminale, e migliaia di euro in contanti. Gli investigatori continuano le ricerche di eventuali altri soggetti coinvolti nella rete di furti e cercano anche possibili collegamenti con un altro furto di farmaci oncologici avvenuto dalla farmacia territoriale dell’Asp di Mesoraca lo scorso 11 settembre per un valore di quasi 700 mila euro.