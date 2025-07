Furto di farmaci oncologici da 900mila euro. Arrestato 60enne napoletano, è caccia ai complici – VIDEO

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – I carabinieri di Cirò Marina, con il supporto dei militari di Napoli Stella, Napoli Poggioreale e Torre del Greco, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 60 anni, originario del napoletano, ritenuto gravemente indiziato per il reato di furto aggravato e continuato in concorso. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal dott. Domenico Guarascio, a seguito di un lavoro investigativo partito il 5 giugno.

Due episodi criminosi risalenti al 4-5 e al 25 giugno

Due anche i decreti di perquisizione – uno locale e uno informatico – eseguiti nei confronti di altri due soggetti al momento oggetto di approfondimenti investigativi. Le indagini, basate su attività tecniche, filmati di videosorveglianza e testimonianze, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio due episodi criminosi risalenti al 4-5 e al 25 giugno, durante i quali ignoti si sono introdotti nella sede dell’Azienda Sanitaria di Cirò Marina, sottraendo medicinali oncologici dal valore complessivo di oltre 900.000 euro.

Indentificato uno dei veicoli noleggiato dall’indagato

Il primo passo avanti nelle indagini era già avvenuto nell’immediatezza dei fatti. Ma è stato il lavoro incrociato tra i Carabinieri di Cirò Marina e la Stazione di Volla (NA) ad essere decisivo. Analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare uno dei veicoli usati per il furto, noleggiato proprio dall’indagato oggi arrestato. Questo elemento, insieme agli altri raccolti, ha rafforzato il quadro accusatorio. Su richiesta della Procura di Crotone, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, che è stato arrestato questa mattina in provincia di Napoli.

Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: l’indagato sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia, durante il quale la difesa potrà far valere le proprie tesi. Proseguono anche le attività d’indagine per l’individuazione degli altri responsabili che avrebbero preso parte agli episodi delittuosi. La vicenda ha destato forte attenzione, sia per l’ingente valore economico dei farmaci trafugati, sia per la gravità sociale di un crimine che ha colpito la sanità pubblica e pazienti bisognosi di cure salvavita.

Il colonnello Giovinazzo “riposta al triste fenomeno dei furti di farmaci”

L’arresto di oggi è stato commentato dal colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Crotone «l’operazione odierna rappresenta una risposta dell’Arma dei Carabinieri al triste fenomeno dei furti di farmaci oncologici. Il bottino, costituito da farmaci oncologici di altissimo valore, ammonta a oltre 900.000 euro. I furti, avvenuti in due distinti episodi nei giorni 4-5 e 25 giugno 2025, hanno destato forte allarme, non solo per l’ingente danno economico, ma anche per il possibile impatto sulla disponibilità di cure salvavita per i pazienti oncologici. A seguito di una meticolosa attività investigativa portata avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina e coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dott. Domenico Guarascio, è stato possibile identificare e trarre in arresto un sessantenne napoletano, ritenuto coinvolto nel furto e titolare del contratto di noleggio di uno dei veicoli utilizzati per commettere il reato».

«L’individuazione dell’indagato – prosegue Giovinazzo – è stata resa possibile da un’articolata operazione condotta mediante attività tecniche, analisi di filmati di videosorveglianza e testimonianze. Il lavoro si è svolto anche in stretta sinergia con i Carabinieri delle Stazioni di Napoli Stella, Poggioreale, Torre del Greco e Volla, in una rete investigativa interprovinciale che ha permesso di stringere rapidamente il cerchio. È stato possibile individuare uno degli autori e, in tempi rapidi, anche la rete che ne stava alla base – ha aggiunto il colonnello Giovinazzo –. Le indagini sono tuttora in corso per accertare ulteriori responsabilità. L’arresto, eseguito oggi in provincia di Napoli, è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Crotone, che ha accolto la richiesta della Procura valutando i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia».