Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

Durante un controllo in via degli Artigiani, i carabinieri hanno scoperto il contatore manomesso con due by-pass che permettevano di eludere la misurazione dei consumi

MESORACA KR) – I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo in un immobile di via degli Artigiani, i militari hanno accertato gravi irregolarità agli impianti: un contatore manomesso e due by-pass che permettevano di eludere la corretta misurazione dei consumi, arrecando così un danno economico all’ente erogatore. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Tre persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti per definire l’entità del danno economico provocato.

