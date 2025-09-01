Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

- Advertisement -

MESORACA KR) – I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo in un immobile di via degli Artigiani, i militari hanno accertato gravi irregolarità agli impianti: un contatore manomesso e due by-pass che permettevano di eludere la corretta misurazione dei consumi, arrecando così un danno economico all’ente erogatore. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Tre persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti per definire l’entità del danno economico provocato.