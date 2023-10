Furto di biciclette, due denunce. I mezzi ritrovati dai carabinieri

SOVERATO (CZ) – Due persone di 51 e 63 anni sono state denunciate dai carabinieri per furto e ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di alcune biciclette rubate. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata ai Carabinieri da una donna del posto per il furto di due bici e, grazie anche alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, è stato individuato l’autore del furto di una delle due mountain bike. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni a carico dei due soggetti e oltre alle due rubate, hanno trovato altre tre biciclette per valore complessivo di 1.200 euro.

