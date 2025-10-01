Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

- Advertisement -

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l’accusa di furto aggravato, nell’ambito di un’operazione scattata a seguito di una segnalazione del Consorzio di Bonifica Calabria. Il Consorzio aveva rilevato un anomalo prelievo idrico in una zona agricola del territorio e la segnalazione ha fatto scattare i controlli da parte dei militari.

Durante l’ispezione è stata riscontrata la presenza di un allaccio irregolare, realizzato manomettendo un dispositivo denominato hydropass, di proprietà dell’impianto consortile. Attraverso questo sistema, il 52enne riusciva ad appropriarsi illegittimamente della risorsa idrica, sottraendola all’uso collettivo e arrecando danno al Consorzio e, indirettamente, a tutta la comunità.