Furto da quasi 4mila euro in negozio, arrestati presunti autori

CATANZARO – I carabinieri di Catanzaro Lido, in stretta sinergia con i militari delle Stazioni di Giugliano, in Campania, Grumo Nevano e Cesa, hanno eseguito tre ordinanze di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di tre soggetti che, il 18 febbraio scorso, secondo i carabinieri, si erano resi responsabili del reato di furto aggravato.

Rubati computer per un valore complessivo di 3900 euro

A seguito di una attenta attività di indagine, i carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto che i tre soggetti, tutti di origine campana, in concorso tra loro, asportavano dall’interno di un esercizio commerciale, ubicato a Catanzaro Lido, tre computer marca Apple, per un valore complessivo di circa 3900 euro. Le telecamere di videosorveglianza istallate presso detto negozio di elettrodomestici permettevano di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.