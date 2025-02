Furti nelle boutique: arrestate due donne e denunciate tre complici

- Advertisement -

LOCRI (RC) – Erano riuscite a mettere in piedi un giro da decine di centinaia di euro grazie ai furti di capi d’abbigliamento per bambini e accessori vari in diverse boutique della Locride. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due donne e denunciato altre tre ragazze per furto aggravato. L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento richiesto alla Centrale Operativa dal titolare di un noto esercizio commerciale di Locri che aveva segnalato il furto di alcuni capi di abbigliamento da parte di queste ragazze che poi hanno tentato la fuga.

I militari immeditatamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato le persone segnalate prima che potessero guadagnare l’uscita dal negozio e quindi la fuga con gli oggetti rubati. A conferma della segnalazione e dopo una perquisizione personale, sono stati rinvenuti gli indumenti trafugati, aventi un valore complessivo di diverse centinaia d’euro. Le donne, con l’appoggio delle complici, sono state arrestate mentre la merce recuperata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale; le accuse sono, per tutte, di furto aggravato e ricettazione.

L’arresto è stato lo spunto per approfondire le indagini su altri colpi messi a segno in diversi negozi di abbigliamento. L’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza di alcuni negozi ha consentito ai Carabinieri di accertare il compimento di altri furti eseguiti con lo stesso modus operandi.