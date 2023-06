Furti e ricettazione di autovetture e ciclomotori: misure cautelari per 4 minori

CATANZARO – Nei giorni scorsi la Squadra Mobile e l’U.P.G.S.P. della Questura di Catanzaro e la Compagnia carabinieri di Soverato hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare del collocamento in comunità e della custodia in Ipm, emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nei confronti di 4 soggetti minorenni, gravemente indiziati di essere responsabili, in concorso, di svariate ipotesi di reato di furto aggravato e di ricettazione di autovetture e ciclomotori.

L’attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile per alcuni episodi, dall’Upgsp per altri, e dalla Compagnia carabinieri di Soverato per altri ancora, è scaturita a seguito di diverse condotte delittuose consumate, nell’arco temporale che va da gennaio a giugno di quest’anno, nella città di Catanzaro nonché a Soverato ed ha consentito di ricostruire molteplici azioni delittuose a specifica valenza furtiva, oltre ad un episodio di ricettazione, nonché un chiaro e univoco quadro indiziario a carico dei quattro minori – nei confronti dei quali vige comunque il principio di non colpevolezza sino alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna – che risultano aver operato con modalità seriali che fanno ipotizzare che gli stessi siano stabilmente dediti alla commissione di delitti contro il patrimonio, creando un rilevante allarme sociale.