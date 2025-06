Furti e danneggiamenti nei parcheggi della Cittadella e dell’UMG: Talerico «interventi urgenti e concreti»

- Advertisement -

CATANZARO – Un’escalation preoccupante di furti e danneggiamenti sta colpendo i parcheggi della Cittadella Regionale di Catanzaro e quelli dell’Università Magna Graecia (UMG), con gravi ripercussioni economiche e psicologiche per studenti, dipendenti pubblici e cittadini. A intervenire è il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico, che ha annunciato una serie di incontri con le principali autorità locali per trovare soluzioni rapide e concrete.

“Non è più tollerabile che, ogni giorno, decine di persone debbano subire danni alle proprie auto o addirittura furti – ha dichiarato Talerico –. Il fenomeno sta crescendo in modo allarmante e serve un’azione urgente da parte di tutte le istituzioni”. Le segnalazioni, in costante aumento, parlano di specchietti rotti, veicoli vandalizzati, graffi, vetri infranti e, in alcuni casi, persino tentativi di estorsione legati al cosiddetto “cavallo di ritorno” (la richiesta di denaro per restituire il veicolo rubato).

Paura costante

“La situazione ha ormai assunto connotazioni di vera e propria emergenza sociale – ha proseguito Talerico –. Studenti, lavoratori pubblici e cittadini non possono più vivere e lavorare con la paura costante di subire un’aggressione o un danno economico. Qualcuno ha anche rischiato lo scontro fisico”. Secondo quanto emerso e dichiarato dallo stesso Talerico “i responsabili sarebbero spesso riconducibili a gruppi di etnia rom, che approfittano della scarsa illuminazione e della carenza di sorveglianza per agire indisturbati, soprattutto durante le ore serali o nei giorni festivi”.

“Chi ogni giorno frequenta queste aree per motivi di studio o lavoro ha diritto alla sicurezza – ha aggiunto il Consigliere –. Ecco perché ho ritenuto necessario avviare immediatamente una serie di incontri istituzionali”. Il primo incontro è previsto con il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, cui seguiranno quelli con il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, Luciano Vigna, e con il Rettore dell’UMG, Giovambattista Cuda.

Tra le proposte già in discussione figurano:

– Installazione di telecamere di sorveglianza in tutte le aree di parcheggio della Cittadella e dell’UMG;

– Coinvolgimento della AMC, l’azienda partecipata del Comune di Catanzaro, per la vigilanza attiva;

– Potenziamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto nelle zone più isolate;

– Aumento dei controlli delle forze dell’ordine, con pattuglie dedicate alla prevenzione di furti e atti vandalici;

– Sorveglianza notturna e festiva rafforzata, nei periodi a maggior rischio.

“Il grande lavoro delle Forze dell’Ordine va sostenuto anche dalla politica e dalle istituzioni locali – ha concluso Talerico –. Serve un impegno comune per restituire serenità e normalità ai cittadini. Questa iniziativa è solo il primo passo per combattere una piaga sociale che non può più essere ignorata”.