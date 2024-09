Furti di energia elettrica, 4 denunce: in manette un commerciante

BAGANARA CALABRA – I militari della Stazione di Bagnara Calabra, al termine di una mirata attività di controllo svolta unitamente a personale dell’Enel, hanno denunciato 4 persone, tutte residenti in località Solano, le quali, tramite allacci abusivi alla rete pubblica, alimentavano le proprie abitazioni. Sempre nella medesima località hanno scoperto che un commerciante, titolare di un panificio, che tramite un by pass alimentava la sua attività, arrecando un ingente danno alla società erogatrice del servizio di fornitura elettrica, stimato in circa 100. 000 euro. Per lui sono subito scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria.

Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso un costante impegno in attività di controllo e monitoraggio, continua a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro i reati legati agli allacci abusivi e al furto di energia elettrica. Questi interventi, oltre a tutelare la legalità e l’interesse delle aziende fornitrici, mirano a garantire la sicurezza e la giustizia sociale, contrastando fenomeni che arrecano danni economici ingenti e compromettono il corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.