Furgone rimane incastrato sotto l’insegna di un esercizio commerciale

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – L’intervento dei vigili del fuoco alle 9,30 di questa mattina. Gli uomini della squadra di Villa San Giovanni coordinata dal Capo Reparto Giovanni Milana, sono intervenuti sulla via Riviera dello stesso Comune, per liberare un furgone rimasto incastrato sotto l’insegna di un esercizio commerciale. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’insegna rimuovendola dalla sua base oramai divelta permettendo così al fuorgone di riprendere la propria marcia. Fortunatamente non si sono registrati feriti.