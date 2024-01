Furgoncino della nettezza urbana si ribalta lungo la strada: ferito il conducente

CATANZARO – Incidente stradale questa mattina alle ore 6.00 circa a Sena S. Vincenzo nel comune di Sellia Marina, nel catanzarese. I vigili del fuoco sono intervenuti per uno il veicolo coinvolto, un mezzo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi. A bordo il solo conducente che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e trasferito successivamente in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza del sito e del mezzo. Nel sinistro è stato divelto anche un palo della illuminazione pubblica prontamente isolato in attesa dell’intervento della ditta competente. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di rito

