Furgiuele (Lega): «le sconfitte di Corigliano Rossano e Vibo sono un campanello di allarme»

CATANZARO – “Le sconfitte di Corigliano Rossano prima e di Vibo Valentia oggi rappresentano un campanello d’allarme che la coalizione di centrodestra nella sua interezza deve tenere nella massima considerazione. Inutile negarlo, il livello di coesione tra i partiti dell’alleanza va rilanciato attraverso il dialogo costante con i territori e un’azione di governo regionale più incisiva e collegiale. Ci si confronta poco e male, con la conseguenza che talvolta le candidature sono più imposizioni dall’alto che il frutto di una dialettica tra soggetti politici. Non ci sono riunioni interpartitiche da anni, e questo non è un bene. Bisogna guardarsi negli occhi e correggere alcuni atteggiamenti che, evidentemente, non sono stati apprezzati dai cittadini calabresi”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, vice capogruppo alla Camera.

