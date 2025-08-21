HomeCalabria

Fuochi d’artificio e discoteca abusivi, lavoratori in nero: blitz in uno stabilimento balneare

Denuciato titolare, e anche due dipendenti bengalesi che hanno opposto resistenza e non hanno fornito i documenti d'identità

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

MELITO PORTO SALVO (RC) – Nel corso della stagione estiva numerosi sono i controlli svolti dalla Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo Musica sugli stabilimenti balneari, attività di ristorazione e intrattenimento, finalizzati a garantire a residenti e turisti delle vacanze serene, sicure e nel pieno rispetto della legalità. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma, coadiuvati da personale del Commissariato di Condofuri, si sono imbattuti in uno stabilimento balneare all’interno del quale era stata organizzato un vero proprio “dinner show” con tanto di pagamento di un corrispettivo all’ingresso e discoteca senza alcuna preventiva autorizzazione. Lo stesso era stato inoltre pubblicizzato sulle diverse piattaforme “social” ed aveva fatto intervenire centinaia di persone.

Nel corso del controllo, i militari hanno scoperto gravi irregolarità: nessuna licenza di pubblico spettacolo e carenze nelle misure di sicurezza sul lavoro. Il titolare dello stabilimento balneare è stato deferito in stato di libertà per aver mutato arbitrariamente la destinazione d’uso della predetta struttura organizzando uno spettacolo danzante in assenza di autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzionato per oltre 7.000 euro per omessa comunicazione al centro per l’impiego di instaurazione del rapporto di lavoro con contestuale proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Denunciati anche 2 dipendenti di nazionalità bengalese e richiedenti protezione internazionale per resistenza a pubblico ufficiale, poichè datisi alla fuga mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti, e per non aver fornito documenti attestanti la loro regolarità sul territorio nazionale e un 43enne per la violazione della normativa prevista dal Codice della navigazione poiché trovato intento ad accendere fuochi pirotecnici su terreno demaniale senza alcuna autorizzazione. A quest’ultimo, inoltre, è stata inferta anche una pesante sanzione amministrativa di oltre 1.300 euro. I servizi di prevenzione e contrasto proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell’impegno costante dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza della comunità. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

intimidazione_associazione-donne-e-diritti

San Giovanni in Fiore, ancora una volta intimidazioni al Centro antiviolenza: «vigliacchi»

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - "Ancora una volta vigliacchi senza onore, probabilmente prezzolati, hanno preso di mira Donne e Diritti, rompendo la vetrata...

Sandro Principe “Roma prenda esempio dal Progetto riformista calabrese. Tridico candidato ideale”

Area Urbana
RENDE – Non era facile riuscire a mettere insieme diverse anime di cultura cattolico-popolare, liberal-democratica, socialista, riformista, europeista e chi più ne ha più...
ponte-mancini_cosenza

Piovono calcinacci dal Ponte Mancini, transennata la fontana di Lungobusento Oberdan (FOTO)

Area Urbana
COSENZA – Piovono calcinacci dal Ponte di Mancini sul Lungobusento Oberdan. La piazza con la fontana e la giostrina per i bimbi sono state...
Magna grecia Parc kroton1

“Magna Grecia Park”, il parco tematico da 1 miliardo di euro da Crotone a...

Calabria
CROTONE - Il "Magna Grecia Park”, il parco culturale, tematico e turistico ispirato alla Magna Grecia, che prevede un investimento da oltre 1 miliardo...
Superstite-Botulino-Salvatore

Salvatore, tra i primi intossicati da botulino a Diamante: salvo dopo giorni tra vita...

Tirreno
NAPOLI - "La strada è ancora molto lunga. Ha ripreso quasi tutta la vista ma siamo un po' indietro con la deglutizione, non può...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37053Area Urbana22269Provincia19767Italia7999Sport3847Tirreno2896Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

intimidazione_associazione-donne-e-diritti
Provincia

San Giovanni in Fiore, ancora una volta intimidazioni al Centro antiviolenza:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - "Ancora una volta vigliacchi senza onore, probabilmente prezzolati, hanno preso di mira Donne e Diritti, rompendo la vetrata...
Superstite-Botulino-Salvatore
Tirreno

Salvatore, tra i primi intossicati da botulino a Diamante: salvo dopo...

NAPOLI - "La strada è ancora molto lunga. Ha ripreso quasi tutta la vista ma siamo un po' indietro con la deglutizione, non può...
Rissa-Le-Cannella_Filippo-Verterame
Calabria

E’ morto Filippo Verterame, il 22enne accoltellato nella rissa a Le...

CATANZARO - E' morto nell'ospedale di Catanzaro, dov'era ricoverato, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola al culmine...
Galleria-Santomarco-Paola-Cosenza-foto-Minasi
Provincia

Alta Velocità, Minasi: «La Calabria svolta con il maxi investimento sul...

COSENZA - «L'iter per il raddoppio della galleria "Santomarco" entra nella fase decisiva: con l'aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per...
Area Urbana

Tragedia all’ospedale di Cosenza: perde la bimba in grembo, la famiglia...

COSENZA – Una donna in gravidanza, già seguita dall’ospedale Annunziata per una gestazione considerata a rischio, ha perso la bambina che portava in grembo....
Calabria

Grave incidente sulla statale 106, schiantro tra quattro veicoli: tre feriti...

CROTONE – Dalle ore 19:30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta per un grave incidente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA