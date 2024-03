FunerCalabria protesta e la Regione accoglie le richieste: la legge funeraria sarà corretta

proteste messe in atto da FunerCalabria in queste settimane hanno dato i loro frutti: la legge funeraria sarà corretta. Ad annunciarlo il presidente G. Triolo che dichiara che “entro il prossimo Consiglio che entro il prossimo Consiglio regionale , come rassicuratoci dalla Presidenza del Consiglio Regionale, avremo gli emendamenti richiesti e comunque saremo presenti di nuovo e comunque tutto dipende da come si svilupperanno nei prossimi giorni le cose, dunque annunciamo quanto segue: REGGIO CALABRIA – Le. Ad annunciarlo il presidente G. Triolo che dichiara che “entro il prossimo Consiglio che, come rassicuratoci dalla Presidenza del Consiglio Regionale, avremo gli emendamenti richiesti e comunque saremo presenti di nuovo e comunque tutto dipende da come si svilupperanno nei prossimi giorni le cose, dunque annunciamo quanto segue:

in seguito alla manifestazione del 12 u.s. al Consiglio Regionale abbiamo raggiunto un accordo con i vertici regionali, alla presenza dei funzionari della DIGOS di Reggio Calabria ai quali va rivolto un plauso per la professionalità dimostrata, in seguito al quale l’emendamento, da noi contestato, previsto all’art. 6 della p.l. 264/12, non è stato poi portato in aula.

Dunque saranno da ridiscutere, a brevissimo, tutta una serie problematiche inerenti i seguenti punti: funzionalità delle Sale del Commiato

requisiti nuovi per tutte le Case Funerarie ivi comprese quelle esistenti

i centri servizi non possono essere anche impresa funebre

ncc ambulanza

necrofori/portantini da non comunicare ai SUAP

nuovi contratti con i centri servizi che non possono essere – a loro volta – imprese funebri

snellimento della burocrazia Dunque ringraziamo . conclude Triolo – tutta la Giunta Regionale, il consigliere Giuseppe Neri proponente della Legge Regionale e degli emendamenti che ci sono venuti incontro e che a breve ci convocheranno per un tavolo tecnico al fine i apporre le modifiche di interesse generale a tutto il testo della 38/23 e nonché alla l.r. 48/19″.