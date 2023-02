Fumo dal vano motore, auto in transito prende fuoco

LAMEZIA TERME – E’ accaduto ieri sera a Lamezia Terme, in via Conforti, intorno alle 20.20. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per l’incendio di un’autovettura, una Ford Focus in transito. A bordo dell’auto una coppia. Il conducente dopo essersi accorto del fumo fuoriuscire dal vano motore ha accostato il veicolo.

In pochi minuti, dopo essere scesi dall’auto, la stessa è stata completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e mezzo in sicurezza la zona. L’incendio ha causato lievi dannni all’esterno di un’abitazione posta in prossimità causati dal fumo denso e dalle alte temperature originatosi dalla combustione. Le cause sarebbero di natura accidentale e non si sono registrati feriti.