HomeCalabria

Fuga sventata: bloccato il detenuto che giorni fa telefonò alla polizia dalla sua cella

Un detenuto psichiatrico - ristretto nel carcere di Catanzaro - ha creato nuovamente disordini ieri sera, dopo che qualche giorno fa aveva contattato con un telefono nascosto la polizia dalla sua cella

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Ancora disordini nella notte di ieri nel carcere di Catanzaro causati da un detenuto psichiatrico. L’uomo, che pochi giorni fa aveva contattato la polizia direttamente dalla cella nel quale è ristretto chiedendo di essere liberato, ha costretto gli agenti a intervenire per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Trasportato al pronto soccorso, il detenuto non è stato ricoverato a causa della mancanza di posti disponibili, ma durante la fase di dimissione ha tentato di fuggire. Grazie alla prontezza degli agenti della polizia penitenziaria, la fuga è stata evitata e l’uomo è stato rapidamente bloccato e riportato in carcere.

Le autorità hanno confermato che, nonostante l’episodio, la situazione è tornata sotto controllo e continueranno le valutazioni psichiatriche per garantire la sicurezza del detenuto e degli altri ospiti della struttura.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

A2, incidente tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza: code e traffico in tilt

Provincia
COSENZA  - Lungo l'autostrada A2 "Del Mediterraneo", a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico

«Grande capacità e rettitudine»: Conte lancia Tridico alla guida della Calabria

Calabria
ROMA - "Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica. È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali...
Epeo-a-Sibari

Quando Epeo, il creatore del Cavallo di Troia, approdò a Sibari: la leggenda della...

Ionio
COSENZA - Si racconta che Epeo, l’abile costruttore del celebre Cavallo di Troia, una volta terminata l’impresa che cambiò per sempre il destino di...
Filippo Verterame

Rissa a Le Cannella: 5 in carcere per l’accoltellamento mortale del 22enne Filippo Verterame

Calabria
CROTONE - Il gip del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico delle cinque persone arrestate dai...
carabinieri-scilla

Agguato armato in pieno giorno: uomo apre il fuoco, la vittima schiva il proiettile

Calabria
SCILLA (RC) - Nel cuore del centro storico di Scilla, ieri pomeriggio si è vissuto un episodio che ha gettato panico tra cittadini e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37091Area Urbana22274Provincia19780Italia8002Sport3849Tirreno2907Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Provincia

A2, incidente tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza: code e...

COSENZA  - Lungo l'autostrada A2 "Del Mediterraneo", a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico
Calabria

«Grande capacità e rettitudine»: Conte lancia Tridico alla guida della Calabria

ROMA - "Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica. È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali...
Epeo-a-Sibari
Ionio

Quando Epeo, il creatore del Cavallo di Troia, approdò a Sibari:...

COSENZA - Si racconta che Epeo, l’abile costruttore del celebre Cavallo di Troia, una volta terminata l’impresa che cambiò per sempre il destino di...
Filippo Verterame
Calabria

Rissa a Le Cannella: 5 in carcere per l’accoltellamento mortale del...

CROTONE - Il gip del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico delle cinque persone arrestate dai...
carabinieri-scilla
Calabria

Agguato armato in pieno giorno: uomo apre il fuoco, la vittima...

SCILLA (RC) - Nel cuore del centro storico di Scilla, ieri pomeriggio si è vissuto un episodio che ha gettato panico tra cittadini e...
ambulanza generica
Calabria

Bimba di un anno perde i sensi in spiaggia, eroe vigile...

ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - Scene di panico e preoccupazione hanno segnato il pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA