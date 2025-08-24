Fuga sventata: bloccato il detenuto che giorni fa telefonò alla polizia dalla sua cella

- Advertisement -

CATANZARO – Ancora disordini nella notte di ieri nel carcere di Catanzaro causati da un detenuto psichiatrico. L’uomo, che pochi giorni fa aveva contattato la polizia direttamente dalla cella nel quale è ristretto chiedendo di essere liberato, ha costretto gli agenti a intervenire per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Trasportato al pronto soccorso, il detenuto non è stato ricoverato a causa della mancanza di posti disponibili, ma durante la fase di dimissione ha tentato di fuggire. Grazie alla prontezza degli agenti della polizia penitenziaria, la fuga è stata evitata e l’uomo è stato rapidamente bloccato e riportato in carcere.

Le autorità hanno confermato che, nonostante l’episodio, la situazione è tornata sotto controllo e continueranno le valutazioni psichiatriche per garantire la sicurezza del detenuto e degli altri ospiti della struttura.