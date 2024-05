Fuga di gas durante i lavori, scoppia l’incendio. Allarme a Settingiano, famiglie evacuate

SETTINGIANO (CZ) – Allarme a Settingiano, in provincia di Catanzaro. Al momento squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Carolina Canale Franco per un incendio a seguito di una fuga di gas metano proveniente da una tubazione della rete di distribuzione interrata. Per cause in corso di accertamento, durante dei lavori di manutenzione a tubazioni interrate una perdita di gas, trovando l’innesco, ha dato origine ad un dardo di fiamma in prossimità di abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 10 unità e tre automezzi, coordinate dal funzionario di soccorso, per tenere sotto controllo la colonna di fuoco, evitando che le stesse fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti ed in attesa che il personale tecnico dell’Italgas provvedesse ad intercettare la perdita.

Le alte temperature sviluppate hanno creato danni alle strutture esterne delle abitazioni. Interdetto l’accesso agli appartamenti interessati in via precauzionale in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Intercettata la perdita, si è provveduto alla completa estinzione delle fiamme che fortunatamente non hanno recato danni a persone. L’intervento è ancora in atto per le opportune verifiche. Sul posto il sindaco di Settingiano, polizia locale e carabinieri per quanto di competenza.