Fuga di gas a bordo di un furgone. Passeggeri salvi grazie all’intervento dei Vigili del fuoco

Una bombola di gpl, per cause accidentali, si è ribaltata, provocando l’apertura del volantino e la conseguente fuoriuscita di gas, che in pochi istanti ha saturato l’intero veicolo

CATANZARO – Questa mattina, in viale Emilia, a Catanzaro si è verificata una fuga di gas proveniente da una bombola di gpl collocata a bordo di un furgone adibito al trasporto di attrezzature per servizi di catering. Ad intervenire sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. La bombola, per cause accidentali, si è ribaltata, provocando l’apertura del volantino e la conseguente fuoriuscita di gas, che in pochi istanti ha saturato l’intero veicolo.

I passeggeri, allarmati dal forte odore di gas, hanno prontamente fermato il mezzo e contattato i Vigili del fuoco. Nel frattempo, il personale Anas, in transito sulla stessa arteria stradale, informato della situazione di pericolo, ha disposto la chiusura temporanea del traffico veicolare su entrambe le corsie per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza, con conseguenti disagi alla viabilità.

I Vigili del fuoco hanno recuperato le bombole, intercettato la perdita di gas e messo in sicurezza l’area. Con l’ausilio di strumentazione di rilevamento multigas, è stata monitorata la concentrazione del gpl sia all’interno del veicolo che nell’ambiente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Terminate le operazioni, il furgone ha potuto riprendere il viaggio, scortato dai Vigili del fuoco fino alla destinazione finale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

