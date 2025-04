- Advertisement -

COSENZA – La frittata di Pasqua Calabrese: immancabile sulle nostre tavole nel periodo Pasquale, è una ricetta tradizionale della Calabria semplice e deliziosa che si rifà alla cultura contadina della nostra regione, dove gli ingredienti utilizzati sono i cosiddetti ingredienti poveri. Veniva preparata nei giorni e di festa in cui si riuniva tutta la famiglia per stare insieme, festeggiare e godere del buon cibo e della buona compagnia. Proprio come facciamo adesso, con le nostre mamme che la preparano anche nel pranzo domenicale di Pasqua.

La frittata di pasqua calabrese si preparava con ingredienti che si avevano a disposizione in casa e rigorosamente prodotti da soli, come la ricotta, le uova, il formaggio e l’immancabile salsiccia quando era tempo della preparazione del maiale. Nel corso del tempo questa ricetta è rimasta immutata, con la sola varante, a seconda delle zone e dei comuni, della soppressata al posto della salsiccia, o della ricotta vaccina a posto di quella mista così come del pecorino mentre immancabile deve essere il caciocavallo silano.

Frittata di Pasqua Calabrese: gli ingredienti per 4 persone

– 5 uova

– Farina: 70 gr

– Ricotta mista: 150 gr

– Salciccia stagionata calabrese: 2 “stocchi”

– Caciocavallo Silano: 200 gr

– Formaggio pecorino grattugiato: 50 gr

– Olio extravergine: mezzo bicchiere

– Sale, pepe e prezzemolo: quanto basta

La preparazione e la cottura della Frittata di Pasqua Calabrese

In una ciotola abbastanza capiente iniziamo a sbattere le uova aggiungendo il sale e la farina. Mescoliamo con un mestolo finché non ci saranno più grumi. A questo punto aggiungiamo la ricotta mista, il formaggio pecorino grattugiato, la salsiccia calabrese tagliata a rondelle sottili e il caciocavallo sbriciolato (possiamo aiutarci con una grattugia a lame larghe) o fatto a tocchettini piccoli. Amalgamiamo bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto mettiamo sul fuoco una padella antiaderente con i bordi alti e di media grandezza (la ricetta è per 4 persone) aggiungendo l’olio extravergine di oliva e portiamolo a temperatura con la fiamma vivace. Versiamo il composto nella frittata Pasquale calabrese nella padella e facciamolo rapprendere scuotendo di tanto in tanto la padella, giusto per controllare che non attacchi. Possiamo, se necessario, aggiungere anche altro olio extravergine e cuociamo per circa 7 minuti.

A questo punto, aiutandoci con il coperchio della padella, giriamo la frittata e completiamo la cottura dall’altro lato questa volta per 4 o 5 minuti. Quando da entrambi i lati la frittata avrà acquisito un colore dorato, possiamo toglierla dal fuoco e servire in un piatto. La frittata di Pasqua calabrese può essere anche servita fredda e abbinata a un bon vino rosso.