Fratoianni, giudizio negativo sulla Giunta Occhiuto: «la sanità resta inguardabile»

CATANZARO – Quello sulla Giunta regionale guidata da Roberto di Occhiuto in Calabria “è un giudizio negativo”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Catanzaro dopo che gli era stato chiesto un parere sull’esecutivo di centrodestra guidato dal vicesegretario nazionale di Forza Italia, aggiungendo che la coalizione di centrodestra “che, come quasi in tutte le Regioni dove governa, e purtroppo sono troppe, mette a dura prova la tenuta di alcuni settori fondamentali”.

Per Fratoianni “uno di questi settori è la sanità che resta in una condizione inguardabile. Va detto che non partiva benissimo ma non mi sembra che su questo ci sia nessun elemento di discontinuità. Inoltre, mi pare che questo governo regionale nella propria agenda non mette al primo posto le questioni che invece dal nostro punto di vista debbono diventare l’emergenza per la politica e una di queste è il lavoro, la qualità del lavoro, dei suoi diritti, dei salari“. “Io vorrei – ha detto ancora il leader di Sinistra Italiana – che tutti i livelli di governo di questo paese, dal più piccolo Comune al paese intero per esempio stabilissero una volta per tutte che si ha diritto ad avere un salario dignitoso in particolare quando siamo in presenza di concessioni, di appalti che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Di tutto questo non c’è traccia e io penso che si debba invece cambiare strada”.