Fototrappole contro gli ‘incivili’, beccato ad abbandonare per strada un frigorifero

CROTONE – Il Noa – Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, continua nelle attività per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti. I controlli, con l’ausilio di fototrappole, vengono effettuati in tutti i quartieri della Città di Pitagora. Nello specifico è stato individuato un soggetto in una zona periferica della città attraverso le fototrappole che ha abbandonato un frigorifero. Lo stesso è stato identificato e sanzionato e ha dovuto recuperare il rifiuto per smaltirlo in modo corretto. Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.

