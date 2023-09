Forza posto di blocco e tenta di scappare, aveva la patente sospesa: arrestato

CROTONE – Non si è fermato all’alt dei poliziotti e, anzi, ha spinto sull’acceleratore dell’auto che stava conducendo per cercare di sfuggire al controllo. Un diciannovenne di Crotone, alla guida pur avendo sospesa la patente, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo radiomobile, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. A seguito del mancato stop, è scattato l’inseguimento dell’auto, una Citroen C3 , da parte dei poliziotti per le vie cittadine di Crotone nel corso del quale il diciannovenne ha posto in essere manovre azzardate e pericolose.

Ad un certo punto, inseguito fino al bivio di Rocca di Neto e messo alle strette, il conducente ha forzato anche un posto di blocco dei carabinieri speronando il veicolo dell’Arma. L’urto ha fatto perdere velocità all’auto permettendo il sorpasso e lo speronamento da parte della volante che ha poi portato all’arresto del mezzo. Il giovane si è rifiutato di scendere dall’abitacolo reagendo in modo violento e non collaborativo nei confronti degli agenti ai quali ha causato delle lievi lesioni. Alla fine è stato bloccato e arrestato.