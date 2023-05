Forum alla Regione sulle politiche per l’invecchiamento attivo rivolte agli over 75

CATANZARO – “Il focus sulle politiche dell’invecchiamento – afferma l’assessore alle Politiche sociali Emma Staine – sarà incentrato sugli interventi già messi in atto e quelli futuri per rispondere alle singole esigenze del territorio e ai bisogni specifici emergenti della popolazione calabrese over 75″.

“Il lavoro dell’assessorato si direziona verso progetti a sostegno dell’invecchiamento attivo inteso come l’insieme delle possibilità ed opportunità offerte alla persona che invecchia per la costruzione di un proprio progetto di vita, adeguato e aggiornato alle proprie condizioni fisiche, psicologiche, contrastando i rischi di esclusione, di solitudine, di marginalità sociale”.

L’evento “Politiche per l’Invecchiamento attivo nella regione Calabria” in programma domani, lunedì 22 maggio, alle 10, nella sala verde della Cittadella regionale è organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della famiglie, il supporto dell’Inrca presidio ospedaliero di Ricerca di Cosenza, l’Università della Terza età di Cosenza, Confapi Calabria, Confartigianato e i sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

Il convegno sarà occasione di confronto riguardo le politiche e le azioni intraprese per sostenere l’invecchiamento attivo.