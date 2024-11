Forti raffiche di vento in Calabria, diversi gli interventi dei vigili del fuoco

- Advertisement -

CATANZARO – Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco in Calabria per i disagi causati dal maltempo in questi giorni. Una squadra del Comando di Catanzaro distaccamento volontario di Taverna è stata impegnata nella notte e nella tarda mattinata di oggi per interventi dovuti alle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Nella notte i pompieri, con ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale, sono stati impegnati per la messa in sicurezza di alcune tegole pericolanti del campanile della Chiesa di Santa Barbara in Taverna. Questa mattina la squadra è intervenuta nel cimitero comunale di Sorbo San Basile per la rimozione di alberi abbattutosi su alcune cappelle procurando danni alle strutture di copertura. L’intervento è valso alla completa rimozione degli alberi ed alla messa in sicurezza del sito. Fortunatamente non si registrano danni a persone.