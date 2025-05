Forte scossa di terremoto a Creta: magnitudo 6.0. Sisma avvertito anche in Calabria, Puglia e Sicilia

- Advertisement -

CRETA – Un forte terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato alle 5:19 ora italiana al largo di Creta nel Mediterraneo. Il sisma è avvenuto in mare ad una profondità di 62 chilometri. Scossa avvertita anche in Italia, in particolare alcune zona della Sicilia, Puglia e Calabria. L’epicentro è stato localizzato a 82 chilometri a nord-est della capitale di Creta, Heraklion, con profondità di 68 chilometri.

La scorsa settimana una scossa di magnitudo 5.0 nel mar Egeo era stata nuovamente avvertita nelle regioni del Sud.