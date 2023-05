Forestazione, sit-in in Regione: «serve rilancio». Occhiuto: «sempre fatto tanto per il settore»

CATANZARO – Più attenzione al comparto e maggiori risorse. Sono le richieste principali avanzate dei sindacati di categoria nazionali e regionali del settore forestazione di Cgil, Cisl e Uil che hanno tenuto u sit-in stamane davanti alla sede della Regione Calabria a Catanzaro. Diverse centinaia di idraulici forestali accompagnati dai segretari regionali e nazionali di categoria Caterina Vaiti e Giovanni Mininni (Flai Cgil),, Michele Sapia e Raffaella Buonaguro (Fai Cisl) e Pasquale Barbalaco e Gabriele De Gasperi (Uila Uil), assieme ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, si sono radunati nel piazzale antistante la Cittadella per ribadire con forza i contenuti della piattaforma di rivendicazioni sollecitando il sostegno delle istituzioni per dare un futuro al settore alle prese con una mancanza di fondi legata soprattutto al taglio dei trasferimenti attuato dal Governo centrale.

E tutto ciò in presenza di una drastica riduzione degli addetti: dai trentamila forestali degli anni ottanta, infatti, si è passati ai circa 4 mila di oggi. “E questo – è stato spiegato dai rappresentanti sindacali – malgrado la Calabria rimanga una regione ad altissimo rischio idrogeologico e con pesanti e drammatiche emergenze legate agli incendi boschivi. C’è bisogno di rimpolpare gli organici garantendo un ricambio generazionale, tenuto conto dell’età media dei lavoratori che è vicina ai 60 anni”. Una delegazione di lavoratori e sindacalisti delle sigle di categoria nazionali e regionali è stata ricevuta dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

Occhiuto: “sempre fatto tanto per il settore”

“Ho grande rispetto dei sindacati che svolgono una funzione importante e mi hanno dato a volte buoni suggerimenti. Ho rispetto di loro sia quando danno suggerimenti, che quando manifestano, ma ciascuno fa il suo lavoro. Per parte mia continuo a lavorare nell’interesse dei calabresi”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto sollecitato dai giornalisti sulla manifestazione degli addetti al settore forestazione in Regione, a margine di una conferenza stampa. “Sia nel ruolo di capogruppo di Forza Italia in Parlamento sia in un anno e mezzo di governo regionale – ha aggiunto Occhiuto – penso di avere sempre fatto tanto per la forestazione.

Il finanziamento negli ultimi anni è avvenuto in ragione di un emendamento he feci approvare da capogruppo e, nell’ultima legge di bilancio regionale, siamo riusciti a fare inserire un emendamento che finanzia il settore con 450 milioni di euro. Certo non bastano. Ne occorrono altri e sono impegnato a trovare le risorse per finanziare integralmente il settore della forestazione e per tentare di innovarlo, di farlo diventare un settore produttivo anche attraverso innesti di giovani che siano formati. Questo per fare in modo che la forestazione sia un settore produttivo per una regione che ha da un lato ha la necessità di manutenere il territorio e dall’altro l’esigenza di fare in modo che le sue foreste siano non un problema ma una grande risorsa”.