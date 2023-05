Forestali pronti alla protesta: le richieste alla Regione sul futuro del comparto

CATANZARO – Forestali pronti alla protesta in Calabria. Proseguono le trattative fra la Regione e i sindacati. Resistono, però, delle divergenze e venerdì prossimo, alla Cittadella Regionale, prevista una giornata di mobilitazione.

Continua il confronto fra la regione Calabria e le sigle sindacali su quelle che dovranno essere decisioni da prendere per il futuro del comparto. Secondo quanto comunicato dall’ente regione, alcuni passi in avanti sono stati fatti nel corso di precedenti incontri. Ci sono, quindi, dei punti di convergenza. Non abbastanza, evidentemente per la flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil , che venerdì prossimo scenderanno in piazza con richieste ben precise.

L’avvio di un piano strategico regionale per la messa in sicurezza del territorio, il ricambio generazionale, garanzie di risorse per il settore della forestazione, una maggiore contrattazione ed il sostegno della sorveglianza idraulica sono alcune delle richieste da parte delle sigle sindacali.