Fondo Investimenti Stradali: Saccomanno (Lega) «nuove opportunità per i piccoli Comuni»

CATANZARO – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato l’apertura di un’importante iniziativa a sostegno dei piccoli comuni italiani. Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la manutenzione delle strade comunali, è stato istituito un fondo speciale, denominato “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Questo fondo è destinato ai comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti e prevede il finanziamento di interventi fino a 150.000 euro.

L’avviso pubblico, pubblicato ieri, 13 marzo, dettaglia le modalità di accesso al fondo e invita i comuni interessati a presentare le loro istanze. Le candidature possono essere inoltrate attraverso la piattaforma dedicata, a partire dalle ore 12.00 di oggi, 14 marzo fino alla stessa ora del 29 marzo 2024.

“Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, – dichiara Giacomo Francesco Saccomanno Commissario Lega Calabria – ha espresso il proprio impegno nel supportare i piccoli comuni che spesso si trovano in difficoltà nel gestire la manutenzione delle infrastrutture stradali. Questo fondo rappresenta un passo significativo verso l’assicurazione di strade più sicure e ben mantenute, contribuendo così alla qualità della vita dei cittadini e alla sicurezza di chi percorre le strade dei piccoli comuni d’Italia. Con questa iniziativa, il Mit dimostra ancora una volta la propria attenzione verso le esigenze delle piccole realtà comunali, riconoscendo l’importanza di investire in infrastrutture fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del territorio nazionale”.