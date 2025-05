Fondi UE, Calabria promossa dal Comitato di sorveglianza ma Occhiuto invoca “percorsi più semplici”

- Advertisement -

CATANZARO, 22 MAG – Si è svolto oggi, nella sede della Cittadella a Catanzaro, il V Comitato di sorveglianza del PR Calabria 2021-2027. Si è trattato di un check-up sull’attuazione dello stesso e sulle prospettive di conseguimento dei target in esso previsti dal quale è emerso un “buono stato di salute del PR Calabria”. Il Comitato di sorveglianza verifica l’attuazione del Programma regionale FESR FSE+ 2021/2027, la sua seduta viene presieduta dal presidente della Giunta regionale ed è condotta dall’Autorità di gestione del programma. Alla riunione era presente l’intero partenariato economico e sociale compresi i rappresentanti dei Servizi della Commissione Nicola Loi, Chiara Zingaretti e Michele Sartorello. Per la Regione Calabria hanno relazionato il dirigente generale del dipartimento Programmazione Unitaria Maurizio Nicolai, il dirigente dell’Uoa Coordinamento dei programmi, dei progetti strategici e della capacità istituzionali Francesco Venneri, e la responsabile del Coordinamento e Sorveglianza Fondi comunicati, Giulia di Tommaso.

Occhiuto: “Da Bruxelles più supporto agli enti pubblici”

Ha avviato i lavori il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Le risorse dell’Unione europea – ha affermato – devono servire non solo a fare spesa di qualità, ma anche ad aiutare le amministrazioni a riformarsi. Vorrei che ci fosse maggiore attenzione da parte della Commissione europea e del governo nazionale nel supportare gli enti pubblici che attuano riforme in linea con gli auspici dell’Ue. Mi riferisco, ad esempio, all’accorpamento degli Ato: la riforma realizzata in Calabria, con l’istituzione di un unico Ambito per il ciclo dei rifiuti e il ciclo idrico, è stata indicata come buona pratica sia a livello nazionale che europeo. Tuttavia, spesso le regole per l’uso dei fondi europei non sono compatibili con le indicazioni della stessa Commissione, che promuove certe riforme ma non prevede strumenti adeguati per sostenerle. Questo vale per l’idrico, i rifiuti e più in generale per ogni processo di riorganizzazione della governance locale. Porterò questa riflessione anche nel Comitato delle Regioni, perché le buone pratiche vanno accompagnate da finanziamenti rapidi e percorsi meno complessi”. “Poniamo – ha concluso Occhiuto – grande attenzione al rispetto dei target: per questo ho chiesto all’Autorità di gestione di coordinare tavoli operativi ogni due-tre settimane con i direttori generali. Raggiungeremo gli obiettivi: in alcuni programmi siamo già in overbooking e abbiamo recuperato molti ritardi ereditati dalle gestioni precedenti”.

Sono intervenuti anche i rappresentanti della Commissione Europea, del dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, delle Amministrazioni centrali e regionali, fino ad arrivare agli esponenti del Partenariato istituzionale ed economico e sociale, l’Autorità di Audit, l’Autorità contabile, la Corte dei Conti e l’Associazione tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo. Per l’occasione gli uffici dell’Autorità di Gestione hanno predisposto una copiosa documentazione tendente a dare evidenza, azione per azione, al lavoro svolto, all’avanzamento degli impegni e dei pagamenti connessi al programma.

“PR Calabria in buono stato i salute”

Quello che è emerso, riferisce una nota, “è uno stato di salute del PR Calabria in linea con le aspettative del Partenariato, essendo tutti i target intermedi, comprese le condizioni abilitanti, conseguiti, mentre il target di spesa, al 31 dicembre 2025, appare alla portata dell’Amministrazione regionale, alla luce degli impegni assunti e delle spese già certificate sino alla data odierna”. Con l’occasione si sono fatti anche due focus: il primo volto al passato, con le proiezioni di chiusura del programma 2014-2020; il secondo sugli scenari futuri alla luce della nuova Comunicazione della Commissione del 1 aprile 2025. In merito al primo approfondimento si è dato evidenza “del significativo overspending connesso al target di chiusura del programma 2014-2020, che mostra uno scostamento in aumento di oltre 110 milioni di euro rispetto al target finale”.

In merito al secondo focus si sono illustrati i nuovi 7 ambiti strategici previsti dalla nuova proposta della Commissione, alcuni dei quali di effettivo interesse per avviare una riprogrammazione del programma. Nicolai ha sottolineato che “il ciclo di programmazione si caratterizza per un approccio innovativo. Abbiamo pianificato tutte le risorse, abbiamo un calendario degli avvisi pluriennali quindi gli stakeholder, i portatori di interesse, sanno quando usciranno gli avvisi e che contenuti avranno. Vorrei porre l’attenzione – ha proseguito – su questo nuovo regolamento di cui tanto si parla dove al suo interno ci sono tutte le nuove strategie della Commissione sul quale siamo impegnati con una programmazione che supererà il 15%. Aspettiamo l’approvazione definitiva del regolamento e dopo definiremo gli indirizzi politici sui quali andare a competere per questo nuovo programma.

Cito, ad esempio, tutta la questione afferente al social housing e quindi tutta la questione edilizia popolare e sociale, le reti idriche intelligenti con un nuovo approccio sui modelli di somministrazione e di gestione di governance da quello che è il comparto idrico depurativo della regione rispetto al quale, quello calabrese, è un modello che viene portato come buona prassi a livello comunitario per l’impostazione giuridica amministrativa data”.

In conclusione un Comitato di sorveglianza che ha evidenziato un “buono stato di salute del PR Calabria, che si è focalizzato sui punti nevralgici del contesto macroeconomico regionale, affrontando e ponendo ingenti risorse su temi sensibili quali il comparto idrico-depurativo, dei rifiuti, delle infrastrutture di trasporto. Anche gli aspetti afferenti le tematiche del Fondo sociale europeo sono state valorizzate, presentando, per la prima volta, un compiuto piano delle azioni di welfare che, già in attuazione, inciderà significativamente sulla qualità della vita dei calabresi. Tuttavia – conclude la nota – è stata anche rimarcata l’importante azione posta in essere in materia di Politiche attive del lavoro e di sostegno ai processi occupazionali”.