Fondi sociali, definiti gli importi 2025–2026 per i piccoli Comuni calabresi: oltre 1,3 milioni di euro

La presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro: «sostenere gli Enti con modelli operativi di programmazione e rendicontazione, nell’ottica della trasparenza e dei risultati»

COSENZA – Sono stati definiti gli importi finali dei Fondi sociali 2025 e 2026 destinati a un gruppo di piccoli Comuni calabresi delle aree interne. Le risorse sono relative alla Missione 12 del bilancio armonizzato degli Enti pubblici, per un totale di oltre un milione e 300mila euro. «Si tratta di risorse – spiega Rosaria Succurro, Presidente dell’Anci Calabria – per Comuni spesso svantaggiati nell’offerta dei servizi. Ora è quindi aperta la strada per la programmazione, con tempi certi e interventi di prossimità per famiglie, minori, anziani e persone fragili».

I beneficiari dei Fondi sociali in questione sono Comuni calabresi nella fascia fino a 3mila abitanti, con valori calcolati anche su base pro-capite. Tra i casi indicativi figurano:

Badolato, con un importo finale di 60.768,43 euro;
Amendolara, con importo di 86.645,44 euro;
Decollatura con 71.768,11 euro;
San Lorenzo con 59.987,34 euro;
San Roberto con 138.674,44 euro;
Savelli con 125.356,27 euro;§
Francavilla Marittima con 69.865,89 euro;
Cerchiara di Calabria con 55.129,09 euro
Mandatoriccio con 38.655,53 euro;
Dinami con 17.911,39 euro.

«Questa ripartizione – spiega Succurro – è un aiuto per attivare e rafforzare politiche sociali locali: assistenza domiciliare, sostegno alle fragilità, servizi educativi e inclusione. Grazie al Governo nazionale per l’attenzione profonda nei riguardi dei piccoli Comuni calabresi. Quando, come in questo caso, funziona la filiera istituzionale, si possono raggiungere risultati di rilievo».

