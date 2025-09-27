HomeArea Urbana

Fondi per le strade calabresi: Cosenza ottiene oltre 17 milioni dal Ministero

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di oltre 49milioni di euro per la regione Calabria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali nelle province

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
ROMA – Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia.
Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
In particolare, le risorse assegnate alle province della regione Calabria sono state così ripartite:
Catanzaro
10.755.950,78
Cosenza
17.244.900,11
Crotone
4.995.561,02
Reggio Calabria
11.461.179,20
Vibo Valentia
5.200.718,46
TOTALE
49.658.309,57
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato con ustioni gravi

Calabria
BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...

Il Tennis internazionale torna in Calabria: il WTA 125 debutta a Rende

Sport
RENDE (CS) - La notizia era stata ufficializzata già da mesi ed ora il momento atteso dagli appassionati di tennis calabresi è praticamente arrivato....

Dipignano, Giaccari promuove l’apertura di un centro anziani comunale

Provincia
DIPIGNANO (CS) - "Dipignano, come dimostrano i dati degli ultimi anni, segue la tendenza nazionale, cresce l'età media e la popolazione è formata sempre...
Nuovo Svincolo A2 Settimo di Rende Bretella viaria

Rende, bretella viaria tra contrada Rocchi e l’Unical e il futuro ospedale: via libera...

Area Urbana
RENDE -  Arriva un ulteriore step per il nuovo svincolo della A2 a Settimo di Rende e la realizzazione della bretella viaria tra contrada...
Polizia-Crotone.

Violenta una donna su un treno: arrestato in Calabria un giovane ‘maranza’

Calabria
CROTONE - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, ed in particolare quelli finalizzati a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37470Area Urbana22585Provincia19944Italia8044Sport3883Tirreno2977Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato...

BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...
Provincia

Dipignano, Giaccari promuove l’apertura di un centro anziani comunale

DIPIGNANO (CS) - "Dipignano, come dimostrano i dati degli ultimi anni, segue la tendenza nazionale, cresce l'età media e la popolazione è formata sempre...
Polizia-Crotone.
Calabria

Violenta una donna su un treno: arrestato in Calabria un giovane...

CROTONE - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, ed in particolare quelli finalizzati a...
Elettrodotto-Montalto-Uffugo
Provincia

Elettrodotto di Montalto, il grido dei cittadini: «Rischi tumori infantili fino...

MONTALTO UFFUGO (CS) - L'elettrodotto di Montalto di Uffugo, con un insieme di tralicci e cavi di alta tensione che attraversano la zona e...
Anziani-truffa.
Calabria

“Sua figlia è in carcere, serve una cauzione”: i finti carabinieri...

REGGIO CALABRIA - La chiamata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo, che si presenta come un Avvocato e le dice di...
Tridico-Salvini.
Calabria

Tridico all’attacco: «Salvini vuole il Ponte con i soldi dei calabresi...

cosenza - «Oggi scopriamo che Salvini vuole realizzare il ponte sullo Stretto con i soldi dei calabresi e dei siciliani. A dire il vero...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA