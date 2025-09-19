HomeCalabria

Fondi europei nel caos in Calabria, Lo Schiavo: «La Regione li ha gestiti senza regole chiare»

A dirlo è il consigliere regionale uscente in riferimento alla bozza di relazione di parifica della Corte dei conti sui Fondi strutturali e di investimento europei per l'annualità 2024

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – «La Corte dei Conti conferma ciò che denunciamo da tempo: la gestione dei fondi europei in Calabria è nel caos completo, senza regole chiare e senza trasparenza. I progetti vengono scelti senza criteri certi, in un contesto di disorganizzazione che aumenta il rischio di sprechi e inefficienze». A dirlo è il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Centro a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali dei prossimi 5 e 6 ottobre, in riferimento alla bozza di relazione di parifica della Corte dei conti sui Fondi strutturali e di investimento europei per l’annualità 2024.

«Per porre fine a questa situazione, frutto dell’inefficienza del precedente governo regionale – afferma lo Schiavo -, proporrò l’istituzione di un’Unità operativa autonoma all’interno del Dipartimento competente, con il compito specifico di rafforzare i controlli e ampliare le competenze dei funzionari regionali. Un’altra proposta concreta che avanzerò al prossimo Consiglio regionale è quella del potenziamento dell’Autorità di Audit. Nel dettaglio, ritengo necessario ampliare il numero di funzionari auditor, accelerando l’assunzione dei 19 profili già previsti e utilizzando la graduatoria vigente per lo scorrimento della stessa. Una scelta che risponde direttamente alle sollecitazioni della Corte dei conti, che da anni richiede un rafforzamento dei controlli di secondo livello.

Non possiamo più permettere che la Calabria sia ai vertici nazionali per irregolarità finanziarie: nel solo 2024 sono state comunicate nuove irregolarità per oltre 2,4 milioni di euro, mentre i recuperi restano quasi nulli a fronte di oltre 56 milioni di euro da restituire. La Corte segnala inoltre l’assenza di un coordinamento strutturato tra Regione, Comuni e soggetti gestori, nonché la mancanza di criteri trasparenti e misurabili nella selezione dei progetti. È un sistema che alimenta confusione, opacità e inefficienza. La Calabria ha bisogno di una gestione rigorosa, competente e trasparente dei fondi comunitari. Solo così questi strumenti potranno diventare davvero leve di sviluppo, e non occasioni perse» conclude Lo Schiavo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Vigili del fuoco intervento azienda rifiuti

Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un...

Italia
MARCIANISE (CA) - Nuova strage sul lavoro in Italia. Tre operai sono morti in seguito ad una violentissima esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise,...

Consiglio di Stato condanna l’ASP di Cosenza: illegittimo l’incarico di direttore della Chirurgia Generale

Area Urbana
COSENZA - Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7205/2025 depositata il 4 settembre 2025, ha definitivamente respinto l’appello presentato dall’ASP...

Firmo: arrestato per violenze alla moglie, anche davanti ai figli minori. L’ultima aggressione in...

Provincia
FIRMO (CS) - I Carabinieri di Lungro hanno arrestato in flagranza ritenuto un marito violento dopo l’ennesima aggressione alla coniuge. I fatti risalgono a...
Alfredo Citrigno

Cosenza Calcio, Citrigno «Pronto a trattare pubblicamente, ma Guarascio venga con dati e cifre...

Sport
COSENZA – L'imprenditore cosentino Alfredo Citrigno, già interessato all’acquisizione del Cosenza Calcio, avendo anche dichiarato pubblicamente di aver offerto 10 milioni di euro per...

L’intervista – Pasquale Tridico è pronto a cambiare la Calabria con una “mission” di...

Area Urbana
COSENZA – Non solo politica ma una vera e propria missione con una scelta di cuore. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, da...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37391Area Urbana22501Provincia19913Italia8035Sport3876Tirreno2964Università1469
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Elly-Schlein-e-Pasquale-Tridico
Area Urbana

Elly Schlein farà tappa a Cosenza per sostenere il candidato Pasquale...

COSENZA - La Segretaria nazionale del Partito Democratico a Cosenza per Pasquale Tridico Presidente: manifestazione pubblica in piazza Kennedy, domenica 21 settembre ore 18:30....
droga-in-casa
Tirreno

Scalea, via vai sospetto di gente: la polizia scopre hashish e...

SCALEA (CS) - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, ha svolto alcuni servizi nell'hinterland del Comune di Scalea dove, secondo intese di...
schianto frontale incidente
Calabria

Coppia morta in un tragico schianto frontale: arrestato un 54enne positivo...

ROSARNO (RC) - Un uomo di 54 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di stato con l'accusa di omicidio stradale...
Città unica Cosenza Rende Castrolibero2
Area Urbana

Città unica: il Comitato pronto a raccogliere firme «se il progetto...

COSENZA - "Come Comitato per la città unica se sarà ripresentato il progetto di legge regionale per Cosenza raccoglieremo le firme. Siamo certi che...
Area Urbana

Rende, i carabinieri ritrovano la 12enne scomparsa da casa da ieri...

RENDE (CS) - È stata ritrovata la giovane di 12 anni scomparsa da ieri pomeriggio a Rende. Secondo quanto ricostruito, la 12enne si trovava...
sondaggio-occhiuto-tridico-
Calabria

Occhiuto in vantaggio su Tridico nei sondaggi, Orrico: «Istituto di ricerca...

COSENZA - "C'è un nuovo sondaggio in vista delle prossime elezioni regionali che dà in vantaggio Occhiuto realizzato da un istituto di ricerca di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA