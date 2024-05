Fiorita: «il Ponte sullo stretto divide, non si utilizzi San Francesco di Paola che lo solcò»

CATANZARO – “Non dubito della devozione del deputato Antoniozzi verso San Francesco di Paola ma avrei evitato, al suo posto, di utilizzare il nome del nostro amato Patrono a due settimane dalle elezioni europee e, soprattutto, per battezzare un’opera altamente divisiva come il Ponte sullo Stretto. Non è un caso che la sua proposta di intitolare, se mai si farà, il Ponte sullo Stretto a San Francesco di Paola sia stata subito raccolta da una candidata del suo partito, Fratelli d’Italia”. E’ quanto afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“È vero: San Francesco, come narrano le cronache dei suoi miracoli – aggiunge Fiorita – attraversò lo Stretto di Messina solcando le acque sul suo mantello. Ma lo fece con grande rispetto per quello spettacolo della natura, per le creature che popolavano quelle acque, per i pescatori e i naviganti. D’altronde, Francesco di Paola è il Patrono delle Genti di Mare e non certo delle grandi industrie del nord così care a Salvini”.

Per il sindaco del capoluogo “San Francesco di Paola appartiene a tutti i cittadini calabresi, dal Pollino alla punta dello Stivale, mentre il Ponte è sempre di più un’opera divisiva e che ogni giorno appare più inutile, dannosa e pericolosa, come dimostrano le immagini satellitari sulla faglia che potrebbe ulteriormente aprirsi sulla sponda calabrese. Si lasci in pace Francesco di Paola, che non è di destra, non è di sinistra, non è di centro, non è dei sindacati e non è governativo. E poi, consentitemi un’osservazione che deriva dalla storia del nostro Santo. Vi pare possibile che un Santo che ha fatto inginocchiare i più potenti sovrani d’Europa, da Ferrante a Luigi XI, possa strizzare l’occhio ai nuovi sovranisti ? Sempre sia lodato San Francesco di Paola”.