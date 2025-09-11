HomeCalabria

Finto carabiniere deruba un’anziana di oro e soldi: bloccato sul treno a Salerno

L'uomo, un ucraino, ha truffato un'anziana a Girifalco con il solito sistema del falso carabiniere ma è stato scoperto con la refurtiva mentre rientrava dalla Calabria in Campania

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

GIRIFALCO (CZ) – Ha truffato un’anziana con il solito sistema del falso carabiniere ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia ferroviaria di Salerno in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Girifalco (Catanzaro). L’uomo, un cittadino ucraino residente in Campania, secondo l’accusa, ha contattato un’anziana di Girifalco, vedova e che vive sola, e qualificandosi falsamente come carabiniere, le ha detto che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale chiedendole la corresponsione di una somma di denaro per risarcire la controparte e preannunciando che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere i soldi.

Facendo leva sulla vulnerabilità della vittima, l’uomo è riuscito ad ottenere 400 euro più numerosi preziosi ed oggetti in oro tra cui la fede nuziale e si è allontanato. Grazie alla segnalazione dell’anziana, che si è resa conto del raggiro, i carabinieri di Girifalco hanno avviato le indagini riuscendo a risalire all’uomo che nel frattempo aveva preso il primo treno per la Campania. Grazie alla sinergia tra le forze di polizia, l’indagato è stato individuato e fermato a Salerno dagli agenti del distaccamento della Polizia ferroviaria che hanno anche recuperato refurtiva. Dopo il giudizio direttissimo, nei confronti dell’uomo è stato emesso un provvedimento cautelare in carcere.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cannabis-vibo

Scoperta nel bosco una ‘cattedrale verde’: sequestrate oltre 1600 piante di cannabis

Calabria
VIBO VALENTIA - Una “cattedrale verde” della droga da oltre 1600 piante di cannabis è stata scoperta dai carabinieri della Stazione di Dinami e...
Minenna_Tridico

Fondi Ue, Minenna contro Tridico: «Calabria in linea con target, parla senza conoscere dati»

Calabria
COSENZA - “L’affermazione del candidato alla presidenza alla Regione, Pasquale Tridico, secondo cui la Calabria è fanalino di coda nella spesa dei fondi Fesr...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

Cosenza, accusato di stalking nei confronti di una 42enne. Assolto perchè “Il fatto non...

Area Urbana
COSENZA – Si è conclusa oggi, davanti al GUP del Tribunale di Cosenza, presieduto dalla dott.ssa Pingitore, l’udienza preliminare a carico di un 50enne...
Meloni-e-Antoniozzi

Antoniozzi, il deputato FdI ci crede: «In Calabria vinceremo, regione importante per Meloni»

Calabria
CATANZARO - "Domani presenteremo le nostre liste per le regionali. Puntiamo sulla Calabria perché per Giorgia Meloni è una regione importante". Lo afferma il...
Rete ferroviaria Gallo Tridico

Rete ferroviaria in Calabria, Gallo a muso duro contro Tridico: «Non sa di cosa...

Calabria
CATANZARO - “La campagna elettorale del professor Tridico è tristemente piegata all’uso distorto della realtà. Catapultato, suo malgrado, in Calabria dopo essere stato lontano...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37311Area Urbana22409Provincia19883Italia8029Sport3867Tirreno2945Università1462
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

cannabis-vibo
Calabria

Scoperta nel bosco una ‘cattedrale verde’: sequestrate oltre 1600 piante di...

VIBO VALENTIA - Una “cattedrale verde” della droga da oltre 1600 piante di cannabis è stata scoperta dai carabinieri della Stazione di Dinami e...
Minenna_Tridico
Calabria

Fondi Ue, Minenna contro Tridico: «Calabria in linea con target, parla...

COSENZA - “L’affermazione del candidato alla presidenza alla Regione, Pasquale Tridico, secondo cui la Calabria è fanalino di coda nella spesa dei fondi Fesr...
Meloni-e-Antoniozzi
Calabria

Antoniozzi, il deputato FdI ci crede: «In Calabria vinceremo, regione importante...

CATANZARO - "Domani presenteremo le nostre liste per le regionali. Puntiamo sulla Calabria perché per Giorgia Meloni è una regione importante". Lo afferma il...
nuove-sale-operatorie-ginecologia
Calabria

Nuove sale operatorie di Ostetricia e Ginecologia al GOM: sarà ripristinato...

REGGIO CALABRIA - “È una grande gioia per me essere qui oggi. Le nuove sale operatorie della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia che inauguriamo...
villetta-montalto-vandalizzata
Area Urbana

Vandalizzata la villa comunale di Montalto, il sindaco Faragalli: «Basta con...

MONTALTO UFFUGO (cs) - Rabbia amarezza questa mattina per gli atti vandalici verificatisi nella villa comunale di Taverna di Montalto Uffugo. In un video...
medici
Calabria

“Non strumentalizzate la sanità in campagna elettorale”. Medici calabresi sul piede...

REGGIO CALABRIA - Un invito a tutte le forze politiche, "senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA