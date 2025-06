“Finti Carabinieri” in trasferta in Calabria: anziana truffata e bottino da 5mila euro. In due rintracciati e arrestati

NAPOLI – I carabinieri della compagnia di Napoli Stella e la squadra Volante della questura di Napoli hanno rintracciato e dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti, gravemente indiziati di truffa aggravata.

L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, avviata a marzo scorso a seguito di una truffa ai danni di una donna 84enne del luogo con il cosiddetto metodo del “finto carabiniere”, ha consentito di individuare elementi di prova di una truffa, nei confronti dell’anziana, agli indagati, i quali, in concorso tra loro, si facevano consegnare dalla vittima, dopo essersi presentati alla sua abitazione, denaro contante per un importo di 5.000 euro, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le loro tracce; ricostruire le fasi che hanno portato alla consegna del denaro.