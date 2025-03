Finge di essere un soccorritore e deruba un’anziana colta da malore: denunciato

- Advertisement -

CROTONE – Ha derubato un’anziana colta da malore mentre era in auto fingendosi un soccorritore ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia. E’ accaduto a Crotone dove la donna, mentre era alla guida della propria auto, ha avuto un malore. L’uomo, fingendosi interessato al suo soccorso e approfittando della sua scarsa lucidità in quel momento, le ha sottratto il portafogli contenente 400 euro prelevati precedentemente all’ufficio postale e alcuni documenti, per poi fuggire.

Soccorsa e portata in ospedale, la donna ha poi riferito quanto accaduto agli agenti delle Volanti fornendo anche un identikit dell’uomo. Le ricerche, estese a tutte le pattuglie sul territorio, oltre alle informazioni raccolte, hanno portato all’identificazione del presunto autore del furto, un cittadino marocchino di 32 anni, che è stato denunciato per furto aggravato, avendo approfittato delle circostanze personali in cui versava la vittima.