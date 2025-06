Finge di essere un carabiniere e truffa un’anziana: denunciato. Rubati 60mila euro in contanti e gioielli

- Advertisement -

CROTONE – Un giovane di 25 anni è stato denunciato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, dopo aver architettato un inganno tanto cinico quanto ingegnoso. Fingendosi un carabiniere, è riuscito a sottrarre ad una donna di 94 anni circa 60.000 euro in contanti e gioielli per un valore stimato di 8.000 euro.

Il truffatore avrebbe contattato telefonicamente la vittima, sostenendo di dover confrontare denaro e preziosi in suo possesso con quelli rubati in una presunta rapina a una gioielleria. Poco dopo la telefonata, si è presentato alla porta dell’anziana, facendosi consegnare l’intero bottino.

Grazie alle indagini dei Carabinieri di Crotone, in collaborazione con la Polizia Stradale di Sala Consilina, il responsabile è stato individuato e denunciato. Decisivo, per risalire alla sua identità, è stato il rinvenimento del mezzo utilizzato per la fuga, al cui interno è stata trovata parte della refurtiva. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali complici e verificare se il 25enne sia responsabile di altri episodi simili.