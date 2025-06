Finge di essere un agente di Polizia e truffa un’anziana: scatta il foglio di via

- Advertisement -

FABRIZIA (VV) – Si era finto agente delle forze dell’ordine per raggirare un’anziana a Fabrizia, convincendola a consegnare contanti e gioielli per un valore di 7.500 euro con la scusa di un presunto debito online del figlio. Ora, per quell’uomo di origine partenopea, è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune per tre anni.

La truffa risale allo scorso febbraio, quando l’anziana era stata contattata prima telefonicamente da un complice, poi raggiunta di persona dal finto agente che l’aveva convinta a pagare per evitare l’arresto del figlio. I carabinieri di Fabrizia hanno identificato il responsabile e lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Vibo Valentia su proposta dei militari e istruito dalla Divisione Anticrimine, mira a tutelare la sicurezza pubblica. La violazione del foglio di via comporta la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.