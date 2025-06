Fine della scuola tra violenza e degrado: un ferito ad Acri, strade imbrattate a Reggio

- Advertisement -

COSENZA – Doveva essere una giornata di festa, un’occasione per salutare l’inizio delle vacanze estive dopo un anno di studio e impegni. E invece, in due diverse città calabresi, la chiusura dell’anno scolastico si è trasformata in un preoccupante esempio di disagio giovanile e mancanza di senso civico.

Il primo episodio è avvenuto ad Acri, nel tardo pomeriggio di venerdì al Parco Caccia, luogo abitualmente frequentato dai giovani. Qui, durante un raduno di studenti provenienti da diverse scuole, una lite tra due minorenni ha rovinato il clima di festa. Le cause della zuffa ancora in fase di accertamento, ma secondo le testimonianze, dalle parole si è rapidamente passati ai fatti, con un contatto fisico che ha provocato il ferimento – fortunatamente lieve – di uno dei due coinvolti. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Acri per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

Non meno grave quanto avvenuto a Reggio Calabria, dove la conclusione dell’anno scolastico ha dato origine a scene di vero e proprio degrado urbano. Alcuni studenti hanno imbrattato strade, marciapiedi, attività commerciali e auto in sosta, lasciando rifiuti ovunque e causando danni che hanno richiesto ore di lavoro agli operatori ecologici. Imbrattati i marciapiedi, ma anche le auto e alcune attività commerciali con uova e farina. Momenti di caos che hanno creato anche rallentamenti,

Dura la condanna dell’Assessore all’Ambiente Filippo Burrone, che ha definito l’accaduto “uno spettacolo oggettivamente indecoroso” e ha parlato di “comportamento irresponsabile e irrispettoso del bene pubblico”. “Spero – ha aggiunto – che famiglie e scuola possano sensibilizzarli, aiutandoli a comprendere la gravità dei gesti compiuti”.